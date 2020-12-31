Новый микроавтобус получил в подарок «Берег надежды», приют для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Как рассказали в учреждении, автобус на 17 посадочных мест передала в дар компания «Содружество Соя», давний партнер министерства социальной политики региона.- Мы бескрайне счастливы: как не верить в новогодние чудеса, если желания действительно сбываются! - поделилась эмоциями директор приюта «Берег Надежды» Елена Перевозчикова.На этом автобусе воспитанники смогут путешествовать по области, посещать культурные и спортивные мероприятия.Отметим, в приюте «Берег Надежды» сейчас проживают 30 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет.