В Калининградской области за сутки выявили 225 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд, самое большое количество новых случаев заболевания за сутки с начала пандемии.Всего же в регионе по состоянию на четверг, 31 декабря, зарегистрировано уже 17 792 случая заболевания.За последние сутки в России выявлено 27 747 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 599 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровело 29 235 человек.