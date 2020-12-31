В Калининграде 11-летний Роман Богдан 30 декабря днем ушел из дома по улице Яналова и не вернулся. В полиции отметили, что ранее он уже уходил, но всегда возвращался сам. Ребенок объявлен в розыск.Приметы школьника: на вид 10-11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, черные коротко стриженные волосы, карие глаза.Был одет: темно-синяя куртка зимняя без капюшона, светло-синие джинсы, зимние черные ботинки, трехцветная шапка с красной, черной и белой полосами.О местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 552-098, 552-099, либо 02, 102.