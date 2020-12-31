В Зеленоградске запланировано благоустройство велодорожки у променада. В администрацию округа накануне поступил на согласование эскизный проект благоустройства прилегающей к велосипедной и пешеходной дорожке территории, соединяющей городской парк с променадом города Зеленоградска.«Планируемое ограждение велодорожки выполнено в единой стилистике окружающих строений и малых архитектурных форм.Укрепление откосов будет выполнено из натурального камня, что также вписывается в общую архитектурную концепцию сложившейся территории этого района», - говорится в сообщении.Срок реализации проекта не обозначен.