Пожарных вызвали очевидцы – во дворе дома номер 168 на улице Горького горели автомобили. ЧП случилось в ночь на четверг, 31 декабря. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сигнал о горящих авто поступил в 4:12.Когда пожарные подразделения прибыли на место, выяснилось, что а «Ауди 7» горит моторный отсек и салон, у «Рено Дастер» огонь охватил моторный отсек. Также салон и мотор горели у автомобиля «Ауди 6».Кроме того, во время пожара пострадал автомобиль «Киа Рио», припаркованный поблизости.В тушении принимали участие 10 человек.Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.