Накануне нового года на границе в Чернышевском выявили факт незаконного ввоза пиротехники с территории Литвы. Речь идет об одной батарее фейерверков производства КНР весом 11 кг., с возможностью 108 выстрелов.«Указанный товар не был задекларирован гражданином РФ, являющимся водителем транспортного средства, осуществляющего международную перевозку», - отметили в Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.Пиротехнические изделия не могут перемещаться физическими лицами для личного пользования. Товар изъят, его владелец заплатит штраф.