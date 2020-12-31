Один из величаи ших дизаи неров ХХ века, Пьер Карден, умер 29 декабря. Воспоминаниями о французском модельере итальянского происхождения поделился в Инстаграме историк моды, наш земляк Александр Васильев.«О Кардене много говорили в 1960-1980 годы. Он создавал костюмы для группы The Beatles, для своеи музы и пассии актрисы Жанны Моро…», - пишет Александр Васильев. - Но особенно стал популярен после полета Валентины Терешковои в космос в 1963 году».Рассказал историк и о том, как балерина Маи я Плисецкая познакомила его «с этим Великим гением моды».«Мне посчастливилось неоднократно встречаться с этим творцом и всякии раз я поражался его строи ности, элегантности, подтянутости. Пьер обладал вспыльчивым и честолюбивым характером, при этом был очень щедр на подарки. Его уход в дни католического Рождества в возрасте 98 лет был благостен, Царствия Небесного этому великому творцу и бизнесмену! Мир моды его запомнит навсегда».