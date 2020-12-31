В Калининградской областной научной библиотеке открылась выставка фотографий калининградских снежинок. Автор фоторабот – Денис Штейн. Он известен тем, что снимает природу Калининградской области с помощью самодельных беспилотников.«Я долго пытаюсь поймать редкие моменты, когда можно сфотографировать хрупкую красоту ледяных кристаллов, падающих с огромной высоты на землю. Теплые зимы в Калининградской области существенно усложняют реализацию этой идеи, и подобная съемка возможна далеко не каждую зиму», - рассказывает автор.Основную часть кадров, представленных в библиотеке, Денис снял весной 2018 года. А первую снежинку он сфотографировал в 2013 году на прозрачном стекле с помощью самодельного объектива.Выставка будет работать в научной библиотеке до 25 января.Вход свободный.