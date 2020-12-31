Московский аэропорт «Домодедово» в четверг, 31 декабря, временно ограничил полеты из-за последствий ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.Изменения коснулись и расписания прибытия самолетов в Калининград. По информации онлайн-табло аэропорта «Храброво», задерживаются три самолета из «Домодедово» авиакомпании «Уральские авиалинии». Их расчетное время прибытия – 14:00, 14:35 и 18:25 соответственно.По данным «РИА Новости» в столичных аэропортах из-за ледяного дождя задержали или отменили 150 рейсов, из них в «Домодедово» задержано 87 и отменено 3.В «Домодедово» пришлось временно ограничить полеты. Из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, так что полосу потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами.