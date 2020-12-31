В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у жителей 12 муниципалитетов. Всего зафиксировано 225 новых случаев.По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи распределились так:Калининград - 192;Черняховский городской округ - 6;Багратионовский городской округ - 5;Правдинский городской округ - 5;Гвардейский городской округ - 4;Гурьевский городской округ - 4;Балтийский городской округ - 2;Полесский городской округ - 2;Мамоновский городской округ - 2;Зеленоградский городской округ - 1;Ладушкинский городской округ - 1;Советский городской округ - 1.