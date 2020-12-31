Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сегодня, 31 декабря, проверила состояние популярных среди горожан и гостей города мест отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Обходя городские объекты, глава администрации пообщалась с калининградцами: узнавала их пожелания и замечания по благоустройству.- С самого утра объезжаю популярные среди горожан места. Проверяю, чтобы все было чисто, красиво и безопасно. Пока могу сказать, что коммунальные службы города справляются неплохо, замечаний у меня почти нет, - отметила Елена Дятлова.Она рассказала, что побывала на набережных Верхнего и Летнего озера, на пешеходной зоне на ул. Баранова, в Чкаловске.