За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 225 случаев коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев увеличилось до 191.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших:- 96 пенсионеров;- 13 медицинских работников;- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 13 сотрудников образовательных учреждений;- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 2 сотрудника банков;- сотрудник учреждения культуры;- 27 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 10 учащихся (школы 47, 50, 56 Гимназия 1, лицей 49, лицей 18, морской лицей Калининград);- 3 студента (БФУ, колледж предпринимательства, музыкальный колледж)- 4 воспитанника д/с 107,86,44 Калининград, 1 Балтийск;- 36 неработающих.