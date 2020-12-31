В Калининграде полиция завершила поиски 11-летнего школьника, который пропал 30 декабря.Подросток был обнаружен бдительными гражданами, которые заметили его гуляющим в одном из городских торговых центров и позвонили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.- Сотрудники полиции установили, что каких-либо противоправных действий в отношении Романа Б. не совершалось. Инспекторы ПДН проводят с подростком профилактическую работу о недопустимости самовольного ухода из дома, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.Ребенка доставили в отдел полиции, где передали родителям.