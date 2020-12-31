В калининградской сауне погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.Трагедия произошла в среду, 30 декабря, около 5:00 в одной из саун на ул. Дзержинского. Как рассказал администратор заведения, гость употреблял алкоголь, упал и ударился головой.На место чп вызвали медиков. Мужчину переместили в машину «Скорой помощи», но он умер во время реанимационных мероприятий.Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.