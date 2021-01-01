В Центре занятости населения Калининградской области 31 декабря завершилось действие временных правил. Теперь согласно закону о занятости для перерегистрации в качестве безработного граждане обязаны явиться лично в отделения по месту жительства.Как сообщает пресс-служба областного правительства, с датой прохождения перерегистрации каждый может ознакомиться в личном кабинете на интерактивном портале Центра занятости.При себе необходимо иметь:– гражданский паспорт,– трудовую книжку,– диплом об образовании.Напомним, с 14 декабря Центр занятости Калининграда ведет прием граждан и работодателей по новому адресу: ул. Калязинская, 5-а.Прием граждан ведется по предварительной записи по телефону 8 (800) 201-39-00.