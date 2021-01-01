В Калининградской областной научной библиотеке открылась выставка «История игрушек в истории страны», посвященная Новому году. Как рассказали в библиотеке, в экспозиции – более 100 новогодних игрушек советского и постсоветского периодов из частных коллекций калининградцев.«Обширная экспозиция дает возможность проследить эволюцию елочной игрушки с 50-х годов ХХ века до сегодняшних дней. И с каждой игрушкой связана своя неповторимая и трогательная история – получился занимательный экскурс в новогоднее детство нескольких поколений», - отмечают организаторы.Выставка будет работать до 25 января.Вход свободный.