В Калининграде телевидение в новогоднюю ночь показало необычное праздничное обращение президента России Владимира Путина. Зрители видели на экране обрезанную картинку – лишь часть лица главы государства.В соцсетях тут же начали обсуждать техническую неполадку, выкладывая фото и видео.«У всех так? Настройки телевизора не трогали», - писали друг другу жители Калининградской области.Что стало причиной сбоя – неизвестно.Отметим, обрезанная картинка транслировалась лишь по одному каналу. Остальные каналы показывали полное изображение президента.