В городе Советске в новогоднюю ночь случился пожар. На улице Искры в 01:49 загорелась машина. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в автомобиле выгорел моторный отсек. Пожар тушили 6 человек.Ранее, в 23:22 машина горела в Калининграде на улице Куйбышева. По данным МЧС, в автомобиле горела краска на капоте на площади 0.5 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия сотрудников пожарной службы.Отметим, накануне на улице Горького в Калининграде сгорело 3 автомобиля, еще один пострадал от огня.