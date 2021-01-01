За минувшие сутки в Калининградской области выявили 221 новый случай коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусомТаким образом общее число заболевших в Калининградской области достигло 18 013 человек. Всего выздоровели 16 305 пациентов. Количество летальных случаев – 191.По состоянию на пятницу, 1 января, в России выявлено 27 029 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в стране сделано более 91,1 миллионов тестов на COVID-19. В общей сложности инфицированы 3 186 336 россиян: из них 57 555 человек скончались, 2 580 138 — выздоровели.