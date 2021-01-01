В поселке Петрово Гурьевского района накануне Нового года, 31 декабря, отключилась электроэнергия. По рассказам местных жителей, более 100 домов остались без света в 21:00.- Сгорел трансформатор. В ЕДДС Гурьевска обещали дать свет к 23:00, но так и не дали. Салаты держали на полу в веранде. Хорошо морозец был! В холодильнике теплее, чем не веранде! Новый год встретили без света, - рассказали «Комсомолке» жители Петрово.По их словам электричества в поселке нет и сейчас, по состоянию на 11:45.Кроме того, в новогоднюю ночь были обесточены поселки Кузнецкое и Свободное. Но их удалось переключить на генераторы.