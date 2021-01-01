За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 221 случай коронавирусной инфекции. Большинство из них проявляются в виде ОРВИ (179).По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших на сегодня:- 27 пенсионеров;- 35 медицинских работников;- 5 работающих на промышленных предприятиях;- 16 сотрудников образовательных учреждений;- 13 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;-14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 7 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;- 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- 4 сотрудника банков;- 5 сотрудников учреждений культуры;- сотрудник охранного предприятия;- сотрудник предприятия с/х;- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 16 учащихся (Школа 11, Гимназия 1, 40, лицей 17, АПКМК, Калининград, гимназия 2 Черняховск, гимназия 7, лицей 1 Балтийск, школа пос. Романово (Зеленоградский ГО), Нестеровская школа, гимназия Гурьевска и школа будущего пос. Большое Исаково, школа пос. Южный (Багратионовский ГО));- 2 воспитанника д/с 130, 122 Калининград;- 3 студента (БФУ, МФЮА);- 9 неработающих.