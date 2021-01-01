В Калининграде в одном из магазинов самообслуживания на улице Великолукской сработала кнопка тревожной сигнализации. Администратор заметила по камерам видеонаблюдения мужчину, который взял с витрины бутылки алкоголя и спрятал их в карманы куртки.На место прибыли сотрудники Росгвардии. К тому моменту калининградец уже пронес украденный алкоголь через кассовый терминал без оплаты.«Злоумышленник был задержан и передан в отдел полиции. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкие кражи», - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.