За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 221 случай COVID-19.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших оказались дети из школ и детсадов.Так, заболели:16 учащихся (Школа №11, Гимназия №1, №40, лицей №17, АПКМК в Калининграде, гимназия №2 Черняховска, гимназия №7 и лицей №1 Балтийска, школа поселка Романово (Зеленоградский ГО), Нестеровская школа, гимназия Гурьевска и Школа будущего поселка Большое Исаково, школа поселка Южный (Багратионовский ГО);2 воспитанника детских садов №130 и №122 Калининграда;3 студента из БФУ и МФЮА;