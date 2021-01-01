Серьезный пожар случился в Калининграде на улице Черноморской в ночь на 1 января – горел частный дом. При пожаре погиб 8-летний ребенок, еще одного школьника – 14-летнего мальчика – госпитализировали с места ЧП.Информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе регионального управления СК.\\"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме по улице Черноморской в городе Калининграде, обнаружено тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата удалось спасти\\", - отметили в СКР.По предварительным данным, родители в момент возгорания дома отсутствовали, пожар заметили соседи, которые и позвонили в экстренные службы.