Следственный отдел по Ленинградскому району города Калининграда возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре 8-летнего ребенка.«Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности ( ч. 1 ст. 109 УК РФ)», - отмечает пресс-служба регионального СК.Следователями СКР завершен осмотр места происшествия, установлен предположительный очаг возгорания - в одной из комнат на первом этаже.«Основной версией произошедшего является неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели, осуществляется сбор необходимых характеризующих материалов», - говорится на сайте регионального Управления СК.Ход следствия контролируется лично руководителем регионального управления СКР Дмитрием Бочаровым.