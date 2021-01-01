В новогодние каникулы в Центре диагностики и консультирования детей и подростков продолжит работу Детский телефон доверия.Позвонив на Детский телефон доверия по номеру 8-800-2000-122, любой ребенок может получить необходимую помощь в случаях жестокого обращения в семье, на улице и в школе. На линии работают психологи.Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, будет организована горячая линия для родителей.«Родители могут позвонить на горячую линию в период с 2 по 9 января в рабочее время по номерам: 8-911-460-48-55 и 8-911-460-44-51 в случаях, если отсутствует взаимопонимание с ребенком или нужно понять мотивы его поведения», - сообщили в министерстве образования.Звонки конфеденциальны, тайна обращения гарантируется.