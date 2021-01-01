Для военнослужащих Балтийского флота по случаю новогодних праздников разработали особенное меню « с улучшенным ассортиментом блюд».«В меню вошли несколько видов фруктов, печенье и конфеты», - говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота.Отмечается, что на боевых кораблях для экипажей подают салат «Оливье» и сельдь под «шубой», другие блюда.«В наступившем 2021 году в организации питания на Балтийском флоте будет продолжена практика проведения Дней национальной кухни, которые позволят каждому военнослужащему попробовать профессионально приготовленные блюда славянских и кавказских народов», - отметили в пресс-службе флота.