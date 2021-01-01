В Калининграде закрыли сбор денег для лечения сестёр Гнездиловых из Черняховска и Шаханы Телеевой.Как сообщают в фонде «Берег надежды», один из постоянных жертвователей перевел фонду 352 тысячи рублей, также поступили средства от других благотворителей.Девочки из Черняховска – 11-летняя Вика и 6-летняя Катя при поддержке фонда «Берег надежды» прошли обследование в отделении ревматологии детской больницы № 2 имени святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге. Там им установили диагноз — ювенильный идиопатический хронический артрит. Израильская клиника «Хадасса» согласилась провести онлайн-консультацию для сестер. Для этого нужно перевести на английский язык несколько десятков листов меддокументации. Общая сумму к сбору для сестер составляла 220 тыс рублей.Шахана Телеева родилась с деформацией стопы, в возрасте 1 год 8 месяцев перенесла операцию. К сожалению, из-за антибиотиков произошло ухудшение слуха. Сейчас Шахане необходимы новые слуховые аппараты. Их стоимость – более 131 тыс рублей.Фонд «Берег надежды» благодарит неравнодушных калининградцев за помощь.