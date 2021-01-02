Калининградцы продолжают отмечать наступление долгожданного 2021 года. Однако, не все хотят сидеть 1 января дома перед телевизором. Многие выбирают отдых на природе и едут в лес. Как оказалось – не зря и не просто так. А чтобы собирать… грибы! Да, в пятницу, 1 января, калининградцы собирали грибы. А вот и доказательства.Фотоотчет выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области».«Кто-то 31 декабря собирает подснежники, а мы 1 января ежовики и лисички. Сходите в лес, он вас удивит. Всех с наступившим Новым годом!!!», - написали любители природы.А вот пользователь Инстаграма Лена Пирожкова из Калининграда выложила в соцсеть фотографию весьма крепкого январского подберезовика. Глядишь, и белые с подосиновиками пойдут!И, пожалуйста, 2021-й, не переставай нас удивлять!