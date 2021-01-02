За сутки в Калининградской области было зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 162 случая ОРВИ, 37 случаев пневмоний и 9 бессимптомных случаев.Среди заболевших:- 54 пенсионера;- 31 медицинский работник;- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 4 сотрудника образовательных учреждений;- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 6 сотрудников предприятий сферы ЖКХ;- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;- 3 сотрудника организаций сферы услуг;- 2 сотрудника гостиниц;- сотрудник охранного предприятия;- сотрудник предприятия с/х;- 58 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 2 учащихся (школа 56, Калининградский морской лицей);- студент БФУ;- 23 неработающих.