Обстановка на улицах Калининграда города и области в новогодние каникулы остается спокойной, чрезвычайных происшествий не допущено. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Службу на улицах Калининграда несут сотрудники ОМОН, вневедомственной охраны, а также военнослужащие регионального управления и специального моторизованного полка.«Наступление 2021 года отмечается жителями региона в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки и действия целого ряда введенных в связи с этим ограничений. Несмотря на то, что официальные массовые и праздничные мероприятия на территории региона отменены, калининградцы активно принимают участие в новогодних гуляниях», - отметили в пресс-службе Росгвардии.