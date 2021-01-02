Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара в жилом доме, в ходе которого погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Напомним, в ночь на 1 января на улице Черноморской загорелся частный дом. При пожаре погиб 8-летний ребенок-колясочник. Второй ребенок в возрасте 14 лет был спасен и доставлен в больницу.В прокуратуре отметили, что по предварительной информации, дети дома находились одни. Незамедлительно была организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того проводится проверка органов системы профилактики.Отметим, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».