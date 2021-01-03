Под Калининградом в ночь с 2 на 3 января сгорел очередной автомобиль. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 1:14, на улице Цветочной в поселке Васильково Гурьевского городского округа горел минивэн «Опель Виваро».- В автомобиле выгорел моторный отсек и салон на общей площади 2 квадратных метра, - уточняет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №20 и №1 в составе 12 человек и 2 единиц техники.