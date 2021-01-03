В Калининграде в субботу 2 января произошел пожар в пятиэтажном кирпичном четырехподъездном многоквартирном доме на улице Артиллерийской. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал в Центр управления в кризисных ситуациях поступил 11:01.- На 4-м этаже в двухкомнатной квартире в комнате размерами 3х4 метра горела мебель, постельные принадлежности на площади 3 квадратных метров, - уточняет пресс-служба. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший.Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №1 и СПСЧ в составе 11 человек и 3 единицы техники.