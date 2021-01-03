30 декабря калининградка Ксения Котенева связалась с корреспондентом «Комсомолки» и сообщила, что из двора ее дома пропали щенки, которых подкармливал весь подъезд. Когда в подъезде появилось объявление о пропаже, под ним сделал приписку неизвестный. В ней говорилось, что эти щенки «в речке плавают», а их смерть якобы на совести тех, кто их кормил.Однако, как оказалось, автором сообщения стал не совсем здоровый сосед разместивших объявление. Сами же щенки, как рассказала «Комсомолке» Котенева, «нашлись в добром здравии и процветании».- Они нашлись, благодаря статье, которая быстро распространилась, - сообщила Ксения Котенева. - Я так рада. Мы пока выясняем, кто был автором той записки.По словам Ксении, обоих щенков приютила семья.