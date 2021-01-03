Депутат Госдумы Александр Ярошук системно помогает медучреждениям региона. С начала пандемии он на постоянной связи с больницами и областным минздравом: чтобы понимать, какая именно помощь нужна и где именно будет востребована.В 2020-м году Ярошук не раз приобретал и передавал в медучреждения различное оборудование: кислородные концентраторы, необходимую бытовую технику и иные предметы, элементарное облегчающие пребывание людей в «красной зоне». Например, больным ковидом очень важно теплое питье - поэтому в отделениях нужны термоспоты, да и запасы воды должны пополняться вовремя.- Для меня помогать больницам - это такой человеческий выбор, мое личное волонтерство. Всегда это делал, и дальше буду по возможности. Однако в новогодние дни и перед Рождеством очень хочется, чтобы и там, в «красной зоне», был праздник, добрые эмоции и уверенность, что все получится преодолеть. Поэтому - елки и новогодние подарки, - объяснил свой поступок Александр Ярошук.