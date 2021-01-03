За минувшие сутки в России выявлено 24 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В том числе в Калининградской области выявлено 216 новых случаев заболевания, что на 8 больше, чем в субботу 2 января.Как сообщает федеральный оперативный штаб, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Кроме того, определен круг лиц, с которыми они контактировали.Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 18 437 случаев заболевания, а в России выявлено 3 236 787 случаев коронавируса (в 85 регионах). За весь период выписано по выздоровлению 2 618 882 человек.