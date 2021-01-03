В Калининградской области, как сообщает региональный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, за сутки коронавирусом заболели 216 человек.Среди заболевших:- 31 пенсионер;- 26 медицинских работников;- 7 работающих на промышленных предприятиях;- 15 сотрудников образовательных учреждений;- 11 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;- 1 работник сельскохозяйственного предприятия;- 1 сотрудник санатория;- 2 сотрудника охранных предприятий;- 4 сотрудника банков;- 52 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;- 21 учащийся (калининградские школы №57, 6, 8, 12, 31, лицеи №17, 23, 49, гимназии №1, 22, кадетский морской корпус Андрея Первозванного, школа №5 и №1 в Светлом, гимназия №7 и школа №5 Балтийска, школа поселка Южный, Нестеровская и Краснознаменская школы);- 1 студент БФУ;- 4 воспитанников д/с 111, 114, 105 Калининград, д/с 10 Светлый;- 1 ребенок 3 лет;- 21 неработающий.