На выезде из Светлого внедорожник с супружеской парой на борту подрезал автомобиль на круговой развязке. Столкновения не произошло, но виновники ситуации остановили свое авто и решили устроить разборку с матерной руганью, видео которой в воскресенье 3 января появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области.После того, как супругам доказали, что они неправы, муж, не переставая материться, начал доказывать, что он включил поворотник. Приводим смысл беседы, опуская мат:- Ты пропустить что ли не можешь? Что ты делаешь? – наезжал водитель внедорожника. – Ты специально это сделал?- Стой на месте, - ответил его оппонент, сделав вид, что вызывает ГИБДД.- Нам некогда, успокойся, - начал уже сдаваться агрессор. – Все, ты прав, мы опаздываем к Деду Морозу! Ты что, ГАИ вызываешь что ли? Да мы к Деду Морозу едем, (нецензурно).В итоге, нарушителям удалось уехать без разбирательства.