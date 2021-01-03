В субботу 2 января в Светлогорске ветеран Великой Отечественной войны Петр Петрович Яковлев отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.- Заслуженного жителя города Петра Петровича Яковлева поздравили заместитель главы администрации округа Татьяна Качмар и руководитель ветеранской организации Владимир Бучнев, - рассказали в пресс-службе. - Подарок и самые теплые слова передали бесконтактно - через родных.В администрации также рассказали, что война Петра Петровича застала в лагерях школы младших командиров в Горьковской области. На фронт он попал в должности командира отделения связи зенитно-артиллерийского полка.- Самым трудным был декабрь 1941 года -не хватало оружия и техники. Воевал возле Серебряного Бора под Москвой. Был ранен. Демобилизовался Петр Петрович в 1946 году. Вернулся в Белоруссию. Как оказалось, его деревню нацисты сожгли дотла, решил перебраться в «трофейную» область. Здесь до 1957 года восстанавливал край. Так и остался Петр Петрович жить и трудиться в Светлогорске. Ветеран награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, - добавили в администрации.