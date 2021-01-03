В Калининграде после ссоры с матерью пропала 11-летняя школьница. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Запад», Полина Николаевна Филиппова 3 января в 13:50 выпрыгнула в окно первого этажа дома №4 по улице Береговой и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.На вид девочке 10-11 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы светлые, подстрижены под каре.Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 508-038, 520-444.