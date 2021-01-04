За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, нарастающим итогом с момента начала пандемии выявлен 18 651 случай. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, выздоровели и выписаны из больниц 269 человек.В целом по стране за последние сутки выявлен 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 2 616 (11,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в России нарастающим итогом выявлено 3 260 138 человек в 85 регионах.Также за сутки зафиксировано 482 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 58 988 человек.