В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекцией рассказали о последних случаях COVID-19 в Калининградской области.Всего было зарегистрировано 214 случаев. Среди заболевших:- 41 пенсионер;- 19 медицинских работников;- 57 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;- 11 учащихся (школы №№ 2, 9, 10, 12, 33, 57, лицей № 17, лицей № 23, гимназия № 40, гимназия № 22, лицей № 49, АПКМК Калининград);- 8 работающих на промышленных предприятиях;- 14 сотрудников образовательных учреждений;- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;- 6 сотрудников предприятий пищевой промышленности;- работник сельхозпредприятия;- 2 сотрудника организаций по оказанию бытовых услуг;- сотрудник санатория;- сотрудник гостиницы;- сотрудник учреждения культуры;- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационнных услуг;- сотрудник охранного предприятия;- 3 сотрудника банков;- 3 студента (КГТУ, КМРК, РАНХиГС);- воспитанник д/с № 14;- 7 неработающих.Как отметили в оперштабе, в структуре новых заболевших 177 случаев ОРВИ, 27 пневмоний, 10 бессимптомных случая.