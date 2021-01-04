Больших морозов в Калининградской области в ближайшее время не ожидается, а вот снегом нынешняя зима, в отличие от предыдущей, должна порадовать.Как сообщает метеорологический сервис Windfinder, после небольшого потепления до +2 градусов во вторник, 5 января, далее последует откат к более холодной погоде. В среду ожидается температура 0...-1 градус, при этом практически целый день будет идти снег. Второй \\"снежный вал\\" ожидается в пятницу, 8 января, после обеда. А вечером в субботу установятся стабильно отрицательная температура до -3 градусов.