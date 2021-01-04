Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал на свое странице в Фейсбуке о необычном сне.\\"Сижу я на заседании Правительства Калининградской области и эмоционально докладываю о необходимости увеличения финансирования нашего симфонического оркестра, - пишет Ермак. - Вдруг, раз... сценарий сна переносит меня в мою гостиную, где по дивану да по креслам сидят Антон Андреевич Алиханов, Светлана Геннадьевна Сивкова, Виктор Ярославович Порембский и Андрей Юрьевич Левченко. Иронично и не без доли сарказма в этой неформальной обстановке я рассказываю Виктору Ярославовичу, что сокращать расходы на командировки (!?) контрпродуктивно. Остальные гости, как мне кажется, одобрительно меня слушают. И в этот самый момент краем глаза вижу, как огромный (размером с бейсбольный мяч) жук металлического цвета, похожий на скарабея о шести ногах, но побольше, пробежал вдоль стены и спрятался за креслом-качалкой. Жук такой, что его видно невооружённым глазом, а прихлопнуть можно только хорошо вооруженными руками, но никто кроме меня его не заметил\\"...В конце описания Андрей Ермак спрашивает у публики, что этот сон может означать. Одной из первых ему ответила Анна Зильберман: \\"Все очень просто, надо увеличить финансирование оркестра, продлить часы работы ресторанов, и сниться будет только классическая музыка после вкусного ужина\\".