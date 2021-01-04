Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал у себя в Инстаграме инфографику о том, какая помощь была оказана в прошлом году малоимущим категориям граждан, семьям с детьми, а также некоторым категориям бизнеса.Так, на помощь малоимущим было выделено более 98 млн рублей. При этом было одобрено 10 260 заявлений. На организацию общественных и временных работ выделили 15 миллионов, при этом трудоустроив 510 безработных.На выделение субсидий на организацию своего дела областной бюджет раскошелился на 28,7 млн рублей, одобрено 574 заявления (каждый предприниматель получил по 50 тысяч рублей).