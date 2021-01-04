В 2021 году для военнослужащих Балтийского флота на улице Артиллерийской в Калининграде будут построены два многоквартирных дома по 260 квартир в каждом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.Кроме того, как сообщается, в прошлом году через отдел ФГКУ \\"Западное региональное управление жилищного обеспечения\\" Минобороны России исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья 647 военнослужащим, проходящим службу в Калининградской области.