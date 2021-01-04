Неприятная новость для поклонников волейбола. Игра калининградского \\"Локомотива\\" с московским \\"Динамо\\", запланированная на 9 января, не состоится. Причиной стал коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте калининградского клуба.\\"Игра с московским \\"Динамо\\", запланированная на 9 января в Калининграде, не состоится! Столичная команда ушла на карантин! Новая дата матча будет объявлена позже - после согласования с ВФВ\\", - отметили в клубе, добавив, что болельщики, которые уже приобрели билеты, могут сдать их в установленном порядке.