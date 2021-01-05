Калининград, январь 2021 года. Заметив, как один из покупателей быстренько сдернул с открытой витрины две бутылки крепкого алкоголя, спрятал их в свой рюкзак и пронес мимо кассы, не собираясь оплачивать товар, администратор магазина на Эпроновской тут же нажала «тревожную кнопку». Патруль вневедомственной охраны прибыл спустя считанные минуты.Выяснилось, что задержанному всего 17 лет, так что, спиртное он все равно не смог бы законно приобрести, даже если б захотел. Откуда в рюкзаке, кроме похищенных, взялись еще три бутылки водки по 0,7 литра – выяснять будут в полиции, куда росгвардейцы передали «сумчатого» вора для дальнейшего разбирательства.