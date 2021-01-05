Всем, кто собирается в новогодние каникулы посетить Зеленоградск и Куршскую косу, почти наверняка придется провести какое-то время в автомобильных пробках.Непростая ситуация на дорогах вокруг популярного курорта сложилась вследствие начавшейся еще 5 декабря 2020-го масштабной реконструкции улицы Окружной. А когда многие калининградцы в праздники решили съездить на взморье на своем личном автотранспорте, трудности лишь усугубились. Особенно сложно было выбраться из города в первые дни января с 16 до 19 часов.Автомобилистам советуют двигаться по улицам Московской и Тургенева или, как вариант, пробираться по улице Железнодорожной через поселок Вишневое на Сосновку.